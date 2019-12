- Fünf Minuten bis zur Tsunami-Warnung

Eine Viertelmillion Menschen starb vor 15 Jahren beim Tsunami im Indischen Ozean. Heute gibt es ein Tsunami-Frühwarnsystem, das Erdbeben im Meer meldet, berichtet Geowissenschaftler Jörn Lauterjung.

Der 26. Dezember war für weite Teile Südostasiens ein Trauertag: Vor 15 Jahren ereignete sich die Tsunami-Katastrophe im Indischen Ozean, bei der fast eine Viertelmillion Menschen ums Leben kam.

90 Prozent aller Tsunamis werden durch Erdbeben am Meeresboden erzeugt

Damit sich so etwas nicht wiederholt, wurde ein Tsunami-Frühwarnsystem aufgebaut - mitentwickelt hat es der Geowissenschaftler Jörn Lauterjung. "90 Prozent aller Tsunamis, die wir weltweit beobachten, werden durch Erdbeben am Meeresboden erzeugt", erklärt der Direktor der Abteilung "Daten-, Informations- und IT-Dienste" am Helmholtz-Zentrum in Potsdam.

Deshalb sei es zunächst am wichtigsten gewesen, eben jene Beben zu orten und zu melden. "Das kann innerhalb von fünf Minuten nach einem Erdbeben passieren."

2004 gab es kein Frühwarnsystem vor Indonesien



Im Jahr 2004 dagegen haben keine Systeme gegeben, um die Menschen über das Erdbeben vor Indonesien zu informieren.

Machtlos bisher ist die Wissenschaft allerdings bei "nicht-seismische Ereignissen", so Lauterjung. Das können Tsunamis sein, die etwa durch "untermeerische Hangrutschungen" entstehen oder wenn Vulkanflanken ins Meer abrutschen.