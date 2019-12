- Senator Geisel: "Böllerverbotszonen dienen dem Schutz von Menschen"

Erstmals wird es an Silvester in Berlin Verbotszonen für Böller und Raketen geben. Für Innensenator Andreas Geisel (SPD) ist das eine logische Konsequenz, wenn Menschen andere mit Böllern angreifen.



In der Berliner Silvesternacht sind zum ersten Mal Raketen und Böller nicht nur auf der Partymeile am Brandenburger Tor verboten - sondern auch auf dem nördlichen Alexanderplatz und rund um die Schöneberger Pallasstraße. Erlaubt sind nur Wunderkerzen, Tischfeuerwerk und Knallerbsen

An drei Orten in Berlin besteht ab 18 Uhr an Silvester bis um 6 Uhr am Neujahrsmorgen vollständiges Böllerverbot:

- Partymeile am Brandenburger Tor

- Alexanderplatz

- Gegend zwischen Steinmetz- und Pallasstraße (Schöneberg)

Erlaubt sind: Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Knallerbsen.