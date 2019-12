- Von Überregulierung und Kontrollwahnsinn

Die Betreiber von Krankenhäusern in Deutschland schlagen Alarm: Die Zahl der unbesetzten Pflegestellen steige dramatisch und die wirtschaftliche Situation der Kliniken verschlechtere sich. Gerald Gaß, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, sieht einen Hauptgrund in der wachsenden Bürokratie.

Heute wurde das Krankenhaus-Barometer 2019 veröffentlicht. Das ist eine repräsentative Umfrage in den Kliniken, erstellt vom Deutsche Krankhausinstitut. Ergebnis: Die Zahl der unbesetzten Pflegestellen steigt dramatisch.

Gerald Gaß ist Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft und kennt einen Hauptgrund für die permanente Unterbesetzung in den Kliniken: "Junge Menschen erachten den Pflegeberuf als nicht mehr so attraktiv." Dadurch gehe die Schere zwischen Anzahl der Pfleger und Pflegebedürftigen zunehmend auseinander. "Daran müssen wir etwas ändern", so Gaß.

Hektischer Arbeitsalltag mit viel Bürokratie

Ein weiterer negativer Punkt in der Pflege: Der Arbeitsalltag sei hektischer geworden. "Das liegt auch daran, dass wir mit wachsender Bürokratie zu kämpfen haben", sagt Gaß. Etwa drei, bis vier Stunden müsse eine Pflegekraft mit der Dokumentation ihrer Behandlungsunterlagen verbringen. Für ihn eine "dramatische Überregulierung" und ein "Kontrollwahnsinn" seitens der Krankenkassen. Gerade, wenn es um Krankenhausrechnungen gehe.

Zuletzt gab es ein großes Treffen mit vielen Akteuren aus dem Gesundheitswesen mit dem Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Dort wurden eine ganze Reihe mittel- und langfristiger Maßnahmen besprochen und verabredet, "die dazu führen sollen, dass der Pflegeberuf attraktiver wird“, meint Gaß. Diese werden aber nicht kurzfristig wirken.

Was muss passieren?

Was muss aber kurzfristig passieren? Gaß sagt: Die Bürokratie müsse gesenkt werden, damit die Mitarbeiter mehr für die Patientenversorgung da sind und weniger Zeit für die Bürokratie aufwenden müssen. "Das wäre ein erster wichtiger Schritt", meint Gaß.

Ein zweiter Schritt wäre die Aussetzung von so genannten Pflegepersonaluntergrenzen. Diese haben dazu geführt, dass der Wettbewerb um Pflegekräfte unter den Krankenhäusern dramatisch geworden sei. "Hier brauchen wir einen Stopp", sagt Gaß



Er betont aber auch, dass man Strukturveränderungen bei den Krankenhäusern brauchen werde. Es werde eine Konzentration von Leistungen geben, gerade in den Ballungsräumen. Diese müssen aber mit "Augenmaß" geschehen.