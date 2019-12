- Kommt ein generelles Böllerverbot?

In Berlin wird es erstmals drei Verbotszonen für Silvesterfeuerwerk geben. Georg Kössler (Die Grünen), Sprecher für Klima- und Umweltschutz im Berliner Senat, sieht den Zeitpunkt für eine Wende beim Böllern gekommen: "Die Mehrheit möchte neue Regeln."



Am 28. Dezember startet traditionell der offizielle Feuerwerksverkauf. Und dann wird es sicherlich sofort wieder losgehen mit Böllern und Raketen, auch wenn das eigentlich bis Silvester 18 Uhr verboten ist. Viele Menschen aber sind genervt vom alljährlichen Nahkampf in einigen Stadtteilen. Und so gelten neben dem Brandenburger Tor in diesem Jahr zwei neue Böller-Verbotszonen in Berlin: Am nördlichen Alexanderplatz und in der Schöneberger Pallasstraße.

Eine Umfrage in diesem Zusammenhang für das Redaktionsnetzwerk Deutschland fördert ein durchaus überraschendes Ergebnis zu Tage: eine klare Mehrheit von 57 Prozent ist für ein generelles Böllerverbot, nur 36 Prozent sind dagegen.

Die Stimmung in Berlin sei gekippt



Georg Kössler ist Sprecher für Klima- und Umweltschutz der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus. Wie bewertet er diese Zahlen, kippt die Stimmung in der Bevölkerung? "Ich glaube in Berlin ist sie schon in den letzten Jahren gekippt." Jedes Jahr führe man diese Diskussion. "Die ganze Böllerei hat in den letzten Jahren ein Ausmaß angenommen, dass es für manche Menschen schlichtweg keine lebenswerte Stadt mehr geworden ist." Die Mehrheit möchte neue Regeln.

Verbotszonen bewertet Kössler als "richtigen Weg". Doch man berufe sich hier einzig auf das Polizeirecht. Man brauche daher eine allgemein verbindliche, bundesweite Regelung. "Eine Bundesrats-Initiative ist unterwegs, aber noch hatten wir keine Mehrheit“, so Kössler. In den großen Flächenländern werde es offenbar als nicht so großes Problem wie in Berlin wahrgenommen.

Berlin will es Hannover gleichtun



In Hannover gilt bereits in der Innenstadt ein komplettes Böllerverbot. Man hatte auch Vertreter aus Hannover im Berliner Abgeordnetenhaus zu Gast. Ihre Erfahrungen mit dem Verbot: "Das funktioniert nur, wenn man ganz viel mit den Menschen redet", erzählt Kössler.

Der Umweltschutz-Experte befürwortet ausdrücklich die aktuelle Kampagne des Senats "Knutschen statt Knallen". Man müsse da draußen einfach kommunizieren, dass der Böllerspaß für einige, auch Leid und Stress für viele andere bedeute.