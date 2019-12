imago images / Christian Grube Bild: imago images / Christian Grube

- Diaby: "Halle hat eine starke Zivilgesellschaft"

In seiner Weihnachtsansprache erinnert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die politischen Ereignisse des Jahres - darunter auch an den Anschlag von Halle. Dr. Karamba Diaby, SPD-Bundestagsabgeordneter mit Wahlkreis in Halle, sieht seine Stadt durch den Anschlag verändert: Die Menschen seien enger zusammengerückt.



Mehr ordentliche Streitkultur, mehr Engagement für die Demokratie fordert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in seiner Weihnachtsansprache. Denn es war ein Jahr mit viel Streit - oft unter der Gürtellinie. Und ein Jahr, in dem auf die Synagoge von Halle ein rechtsextremistischer Anschlag verübt wurde. Das Bild von den Einschusslöchern in der Tür des Gotteshauses habe sich ihm tief eingebrannt, bekennt der Bundespräsident.

"Die Hallenserinnen und Hallenser werden das nie vergessen"

Karamba Diaby ist Bundestagsabgeordneter für die SPD und hat seinen Wahlkreis in Halle an der Saale. Er beobachtet, dass sich die Stadt nach dem Anschlag beruhigt habe. Aber: "Die Hallenserinnen und Hallenser werden das nie vergessen." Er habe das Gefühl, dass die Menschen in Halle jetzt mehr zueinander hielten: "Wir haben in Halle eine starke Zivilgesellschaft. Das ist wirklich das Positive in dieser Stadt, dass wir Menschen haben, die sich regelmäßig zu Wort melden, junge Menschen, die auch auf die Straße gegangen sind, die gesagt haben: Das ist nicht in Ordnung, in unserer Stadt lassen wir das nicht zu. Das finde ich gut und das ermutigt auch, gemeinsam zu stehen für Demokratie und Toleranz in unserer Stadt."

Spaltung durch Soziale Medien