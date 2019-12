- Die Paketstation als variable Alternative

Weihnachtszeit ist Paketzeit. Die deutsche Post setzt in Zukunft mehr auf Packstationen. Hans-Christian Mennenga, Sprecher der DHL, erklärt im Interview, warum man das System weiter ausbauen will.



Wie viele Pakete mussten Sie dieses Jahr woanders abholen, weil es mit der Zustellung nicht geklappt hat? Ein Ansatz, das Verschicken und Zustellen von Paketen zu erleichtern, sind die so genannten Packstationen. Per App oder Kundenkarte geht man zu einer dieser automatisierten Stationen und erledigt den Paket-Stress dann, wann es einem passt. Ganz ohne Stress. So sieht zumindest die Theorie aus.

Dr. Hans-Christian Mennenga leitet die Pressestelle Nord der "Deutsche Post DHL Group". Bisher hat sein Unternehmen mehr als 4.000 solcher Packstationen aufgestellt. Weitere 3.000 sollen dazukommen. Seine Erfahrungen bisher? "Wir machen hervorragende Erfahrungen", sagt er. Deswegen baue man das Paketstationsystem auch aus: "Das ist relativ schnell und effizient."

Werbemaßnahme nur im Einzelfall



Aber wird man als Kunde auch eine Station verwiesen, wenn man das System gar nicht nutzen möchte? "In ganz seltenen Fällen", meint Mennenga. In der Regel müsse man sich anmelden, aber im Einzelfall mache man das als Werbemaßnahme. Wenn man das jedoch nicht möchte, dann gebe es einen zweiten Zustellversuch nach Hause. Niemand sei also auf die Stationen angewiesen.

Aktuell hat die DHL 13.000 stationäre Filialen und Partner in Deutschland, dazu kommen 11.000 Paketshops. In Berlin haben laut Mennenga 80 Prozent der Haushalte weniger als 500 Meter zurückzulegen, um ihr Paket abzugeben. "Die Packstation ist eine Möglichkeit für diejenigen, die mit einer App umgehen können und etwas freier sein wollen bei der Frage, wann sie es abholen oder abliefern wollen."

Ausbau auf 7.000 Packetstationen

Nächstes Jahr wolle die DHL auf 7.000 Packstationen ausbauen, so Mennenga. Allerdings müssten hier auch gewisse Voraussetzungen gegeben sein: WLAN, Sicherheitsvorkehrungen und ein Grundstückseigentümer, der mitmacht. Mit dem Discounter Lidl sei man bereits eine strategische Partnerschaft eingegangen.

Eine völlige Abschaffung der Haustürboten sind die Packstationen nicht. Das stehe "überhaupt nicht zur Disposition", sagt Mennenga. Es gehe nur um eine weitere Lösung, um das Geschäftsmodell variabler zu gestalten.