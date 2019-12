- Fehlalarm am Breitscheidplatz: "Der perfekte Trigger"

Die Polizei hatte den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz am Samstagabend räumen lassen. Es stellte sich als Fehlalarm heraus. Spekulationen machten die Runde. Medienjournalist Stefan Niggemeier ordnet das Geschehen ein.

Es ist nicht nichts passiert am Samstagabend auf dem Berliner Breitscheidplatz. Zwei polizeibekannte Salafisten hatten sich dort verdächtig verhalten, waren zügig durch die Menge gelaufen und hatten dabei andere Besucher zur Seite geschubst. Akute Terrorgefahr bestand keine. Dennoch wurden alle möglichen Falsch-Informationen verbreitet. Daran beteiligt: Privatleute, Politiker und die Medien.

Stefan Niggemeier ist ein Journalist, der seinem eigenen Berufsstand kritisch auf die Finger schaut. Er hat unter anderem das Online-Medienportal "Übermedien" mit gegründet. Wie konnte sich aus seiner Sicht die Falschmeldung von zwei syrischen Terrorverdächtigen so schnell verbreiten? "Es ist der perfekte Trigger", meint Niggemeier. Zwei Terrorverdächtige am Breitscheidplatz - und dann noch fast am Jahrestag des Anschlags – das ist das, "was maximale Reaktionen" auslöse.

Große Spekulationen über Räumung des Platzes

Schon die Räumung des Platzes am Abend des 21. Dezember habe eine große Welle von Spekulationen ausgelöst. Niggemeier glaubt, dass die Meldungen der Medien, die selbst spekuliert haben, dies mit auslösten, denn eine offizielle Mitteilung der Polizei habe es nicht gegeben. An der Stelle gehe es darum, abzuwägen, um sich nicht auf eventuelle Falschmeldungen anderer Medien zu beziehen, bevor es überhaupt eine offizielle Stellungnahme seitens der Behörden gebe, so der Journalist.

Das Ganze sei ein Dilemma für Journalisten und Medienunternehmen, sagt Niggemeier. Entweder man berichte (mitunter falsch) und verschweige dadurch erstmal nichts, oder man warte und halte gewisse Informationen zurück, weil sie noch nicht bestätigt worden sind. "Ich fürchte, aus dem Dilemma gibt es keinen Ausweg“, so Niggemeier.

Missbrauch von politischen Gruppen



Niggemeier glaubt, dass bei solchen Geschehnissen, die noch "sozusagen im Fluss sind", man eine offizielle Bestätigung abwarten müsse. Auch der rbb habe die Falschmeldung mit dem Hinweis "nach übereinstimmenden Medienberichten" übernommen. Allerdings gebe es auch keine Alternative zu einem Journalismus, der die Spekulation von einer Tatsache trenne, so Niggemeier weiter.

Leider könne man es letztlich nicht verhindern, wenn sich Leute und politische Gruppen "gezielt, das rauspicken, was ihnen in den Kram passt", sagt Niggemeier. Selbst eine Entwarnung bedeute solchen Leuten nichts.