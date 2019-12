- Weihnachtsshopping: Jetzt kommt das Superwochenende

Bisher lief das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel "durchwachsen". Günter Päts, stellvertretender Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, hofft auf das bevorstehende "Superwochenende".

Die Uhr tickt – in drei Tagen ist Weihnachten. Die Lust und der Drang zum Kaufen steigen bei den Verbrauchern. "Wir hoffen natürlich auf das letzte Superwochenende [im Einzelhandel]– ein sehr langes Wochenende mit Samstag, Sonntag, Montag und der Vormittag am Heiligen Abend", meint Günter Päts vom Handelsverband Berlin-Brandenburg.

Bikins und Taucherbrille zu Weihnachten?

Probleme sieht Päts vor allem im Textilbereich. Die Klimadebatte habe darauf natürlich indirekt auch einen Einfluss, sagt er. Die steigenden Temperaturen regten die Menschen weniger an in winterliche Kleidung zu investieren. Gleichzeitig sagt er: "Ich möchte nicht hoffen, dass wir in zehn Jahren mal Taucherbrillen oder Bikinis verkaufen im Weihnachtsgeschäft."

Online-Handel stellt keine Gefahr dar

Trotz wachsendem Online-Sektor sieht Päts hier keine Behinderung für den stationären Einzelhandel: "Viele stationäre Händler machen natürlich auch den Trend der Zeit mit und haben ihre eigenen Onlinehandel." Es seien nicht nur die großen Versandhäuser, die vom Online-Verkauf profitierten. "Viele kleinere Einzelhändler haben berichtet, dass sie tatsächlich auch 50 Prozent ihres Umsatzes online machen."