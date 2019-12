- "Der Ball liegt jetzt im britischen Spielfeld"

Der Austritt Großbritanniens aus der EU kommt voran. Das britische Unterhaus billigte am Freitag den Brexit-Vertrag in zweiter Lesung mit der klaren Mehrheit der konservativen Abgeordneten.

Jetzt muss nur noch das Oberhaus zustimmen – eine rein formale Sache, wie David McAllister (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments, meint.

Der Brexit sei eine beschlossene Sache: "Der Vorsprung von 124 Stimmen ist so eindeutig, dass der Brexit jetzt zum 31. Januar über die Bühne gehen wird", meint McAllister. Es handele sich um einen "großen historischen Fehler", doch immerhin herrsche jetzt Klarheit, was die britischen Angelegenheiten angehe, so der EU-Politiker.

Ein knapper Zeitplan

Der gesetzte Zeitplan sei "extremly challenging" – extrem herausfordernd - zitiert McAllister die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. "Der Ball liegt jetzt beim britischen Spielfeld", meint McAllister.

Die Europäische Union strebe nun einen geordneten Austritt an. Die künftigen Beziehungen müssten vernünftig geregelt werden. "Eines ist klar: Das muss auch in einem ausgewogenen Verhältnis von Rechten und Pflichten beruhen", betont McAllister. Da müsse vor allem auf faire Wettbewerbsbedingungen geachtet werden.

Zusammenhalt der EU

Für die EU sei es nun vor allem wichtig, dass die Einheit der EU-Staaten gewahrt werde, so McAllister. "Und, dass wir weiterhin in Transparenz mit allen Mitgliedsstaaten diese Verhandlungen organisieren."