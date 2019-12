- Fall Möritz: "Unterwanderung der CDU von rechten Kräften"

Er trägt ein NS-Symbol-Tattoo und ist nun aus der CDU ausgetreten: Lokalpolitiker Robert Möritz. Gerade die CDU müsse sich deutlich von Rechts abgrenzen, sagt Wissenschaftler Johannes Varwick.



Der wegen Neonazi-Kontakten umstrittene CDU-Kommunlapolitiker Robert Möritz tritt nach langer Diskussion aus der Partei in Sachsen-Anhalt aus. "Man könnte diesen Fall durchaus auch als den Versuch einer Unterwanderung der CDU von rechten Kräften sehen", äußert sich Politikwissenschaftler Johannes Varwick im Inforadio.

Es sei unter anderem eine Strategie-Diskussion im Umgang mit der AfD in der CDU nötig, so der Forscher von der Universität Halle-Wittenberg und selbst CDU-Mitglied. "Es ist ganz offenkundig, dass in Sachsen-Anhalt eine Nähe von Teilen der CDU ins rechte Spektrum besteht."





Demokraten dürfen keine Extremisten in ihren Reihen tolerieren

Eine demokratische Partei müsse immer wieder deutlich machen, dass sie nichts mit Extremisten zu tun haben möchte, so Varwick. "Weder in ihren eigenen Reihen, noch als Koalitionspartner, noch als Partner im politischen Prozess."



Parteien müssten sehr sensibel sein im Umgang mit einzelnen Personen - das gelte bei der Linken etwa auch für Linksextreme, meint der Wissenschaftler. "Die CDU hat die Aufgabe, sich deutlich von rechts abzugrenzen."





Tattoo einer Schwarzen Sonne: mehrere übereinander gelegte Hakenkreuze

Der CDU-Kommunalpolitiker Möritz hatte eingeräumt, vor Jahren Ordner bei einer Neonazi-Demo gewesen zu sein. Außerdem trägt er an seinem Ellenbogen eine sogenannte Schwarze Sonne, mehrere übereinander gelegte Hakenkreuze. Es gilt als ein Erkennungssymbol unter Rechtsextremen, das als Ersatz für das verbotene Hakenkreuz verwendet wird.

Seiner Kreis-CDU hatte Möritz gesagt, er kenne diese Bedeutung nicht und trage es aus Interesse für die keltische Mythologie. Zuletzt tauchten Fotos auf, die Möritz mit den Mitgliedern einer Neonazi-Band aus Halle zeigen.