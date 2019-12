- "Mangelndes Vertrauen führte zu Stübgens Entscheidung"

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat den Verfassungsschutz-Chef Frank Nürnberger in den Ruhestand versetzt. Was hinter der Entscheidung stehen könnte, darüber spricht der landespolitische Korrespondenten Torsten Sydow.

Brandenburgs neuer Innenminister Michael Stübgen soll kein Vertrauen mehr zum Verfassungsschutzchef Frank Nürnbereger gehabt haben. Offiziell gab es keine Erklärung. Torsten Sydow berichtet aber über Kritik am Führungsstil von Nürnberger und spricht von Meinungsverschiedenheiten.

Auch die hohe Anzahl an Rechtsextremen sowie islamistischen Gefährdern in Brandenburg könnte zu der Entlassung geführt haben. "Offenbar hat er die Erwartungen aus Sicht der Politik nicht erfüllt", so der landespolitische Korrespondent.