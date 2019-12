imago images / 7aktuell Bild: imago images / 7aktuell

Fr 20.12.2019 | 09:05 | Interviews

- Reiseverkehr: ADAC rät, im Stau nicht abzufahren

Am Freitag vor Weihnachten ist traditionell der verkehrsreichste Reisetag. Johannes Boos vom ADAC erklärt, an welchen Tagen der Verkehr besser fließen wird und was man im Reiseverkehr beachten sollte.