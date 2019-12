- Jäger für Wolfsabschuss: "Konflikt in der Weidetierhaltung entschärfen"

Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt, doch immer wieder kommt es auch zu Problemen mit den Wildtieren. Ein Gesetz soll es erleichtern, Wölfe abschießen zu dürfen. Eckhard Fuhr ist stellvertretender Vorsitzender des ökologischen Jagdverbandes Brandenburg und begrüßt die Entscheidung.



Eine Änderung im Bundesnaturschutzgesetz gibt nicht die allgemeine Jagd auf den Wolf frei, sagt Fuhr. Jeder geschossene Wolf bleibe eine Einzelfallentscheidung. Schwierig herauszufinden sei bei einem Wolfsangriff, welches Tier dafür verantwortlich ist. Damit könne es auch zu Fehlabschüssen kommen – also dass ein unbeteiligtes Tier getötet wird. Für Berufsjäger wäre genau das eine Gefahr, denn sie könnten ihren Jagdschein verlieren. Der Gesetzentwurf wird dies absichern.



Population wird durch Abschuss nicht reguliert

Entstehen Schäden durch Schafsriss, sollen so lange Wölfe abgeschossen werden dürfen, bis keine Schäden mehr entstehen. Fuhr begrüßt dies, da Wölfe auf diese Weise davon abgeschreckt werden, in geschützte Herden einzudringen. Das Gesetz solle aber nicht die Wolfspopulation in Deutschland regulieren – "das könne man damit gar nicht machen", so Fuhr. "Es geht darum, Konflikte mit der Weidetierhaltung zu entschärfen." Die Lösung des Konfliktes sei ein entscheidender Schritt zur Akzeptanz des Wolfes in der Gesellschaft, sagte der Verbandssprecher.