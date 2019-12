- Terrorismusexperte Schmidt: "Der Verein Uniter selbst ist nicht das Problem"

Personen aus Politik und Behörden sind Mitglied im umstrittenen Verein Uniter – so auch ein Dozent der Polizeihochschule in Oranienburg. ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt beschäftigt sich seit einem Jahr mit Uniter und weiß, wo dessen Gefahren liegen.



Der Verein Uniter werde derzeit von den deutschen Sicherheitsbehörden nicht per se als bedenklich eingestuft, so Schmidt. Der Verein ist sehr heterogen, er bestehe unter anderem aus Militärangehörigen oder Personen aus Sicherheitsbehörden. Diese seien aber in der Regel bisher nie politisch oder extremistisch aufgefallen. Allerdings gebe es vereinzelte Ausnahmen.



Militär-Club und Karrierenetzwerk

Der Verein fungiere zum einen als eine Art Auffangbecken für Menschen, die das Militärisch-Bündlerische suchten oder sich beispielsweise in Nahkampf und Überlebenstraining außerhalb ihrer Arbeitsstätte weiterbilden wollen, so Schmidt. Zum anderen werde Uniter aber auch als Karrierenetzwerk für eine stark spezialisierte Berufsgruppe genutzt.



Der Verein selbst sei nicht das Problem, so der Terrorismusexperte, sondern die Haltung einzelner Mitglieder. Für die Gesellschaft bleibt der Verein aber rätselhaft, denn er gibt wenig Einblick in seine Strukturen.