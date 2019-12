- US-Politexperte Vormann: "Der politische Diskurs ist sehr kaputt"

In den USA stimmt das Repräsentantenhaus die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump ab. Professor Boris Vormann ist USA-Experte am Bard College Berlin und sieht dadurch das Vertrauen in die US-Politik zerrüttet.



Trumps Amtsenthebungsverfahren ist das dritte in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Für die Politik des Landes bedeute es aber eine "wahnsinnige Polarisierung des politischen Systems", so Vormann. Nicht nur die US-Politik, auch die Medienlandschaft sei derzeit stark gespalten.



Keine gemeinsame Basis mehr



Denn Demokraten und Republikaner schaukeln sich gegenseitig hoch, das politische System wirke dabei fast schon illegitim, so der USA-Experte. Präsident Donald Trump habe sich und das Weiße Haus vor jedweder Untersuchung verschlossen und treibe damit weiter einen Keil in die Angelegenheit. Zudem werde Trumps Verweigerung zum Präzedenzfall - denn seine Haltung unterwandere die Gewaltenteilung, sagt Vormann.



Republikaner und Demokraten sprächen derzeit "wie in Parallelwelten völlig aneinander vorbei". Dass man sich aber im selben Diskurs befindet, sei eine Voraussetzung für Demokratie, so der Politexperte: "Wie soll man sonst politische Ergebnisse erzielen?" Die Kluft in der Gesellschaft und das Impeachment-Verfahren seinen "ein historischer Moment." Nach Trumps Amtszeit das Vertrauen in die Politik wieder aufzubauen, werde schwierig, so Vormann.