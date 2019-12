- Star Wars Episode 9: "Abschluss einer langen Reise"

Mit "Der Aufstieg Skywalkers" kommt am Mittwoch die "Star Wars"-Saga im Kino zu ihrem vorläufigen Ende. Star-Wars-Podcaster Benjamin Luikenga ist gespannt darauf, wie die Produzenten wieder Ruhe für die Fans bringen wollen.



Der achte Teil von Star Wars "Die letzten Jedi" hatte unter den Fans zu vielen Diskussionen geführt. Der Film habe versucht, Konventionen zu brechen und etwas Neuartiges darzustellen, so Benjamin Luikenga. Dazu gehörte auch die Umgestaltung beliebter Charaktere, "das war vielleicht ein Schritt zu weit in eine andere Richtung."

Disney stehe nun vor der Aufgabe die Geschichte nun zu einem guten Abschluss zu bringen. Dabei gehe der Fan davon aus, dass beliebte Charaktere wieder auftauchen. Allerdings rechne er auch damit, dass es mitunter "gekünstelt wirkt, wie diese in die Geschichte eingepflegt werden."



Faszination Star Wars

Für Benjamin Luikenga machen die Faszination an Star Wars die klassischen Filme und auch das Gefühl einer fantastischen Welt, in der man sich verliert, aus. Aber auch das "Fandom" - also die Gemeinschaft der Fans der Star-Wars-Filmreihe, möchte der Podcaster von "Radio Tattooine" nicht missen.