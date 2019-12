Ein Jahr UN-Flüchtlingspakt: Ein Appell an die Gemeinschaft

Vor einem Jahr wurde der UN-Flüchtlingspakt verabschiedet. Er soll Leitlinien für die nationale und internationale Flüchtlingspolitik vorgeben. Dominik Bartsch vom UNHCR in Deutschland sieht zwar viel Unterstützung, aber von immer noch zu wenigen Geberländern.



Neben dem Migrationspakt ist der Flüchtlingspakt das zweite internationale Abkommen, in dem sich die internationale Staatengemeinschaft zu einem besseren Umgang mit Flüchtlingen und Migranten ausspricht. Darin geht es um die Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen.

Der Pakt sollte Flüchtlingen Zugang zum Gesundheits- und Bildungssystem zusichern und die Hauptaufnahmeländer entlasten – finanziell aber auch durch eine bessere Verteilung der Flüchtlinge. Hauptaufnahmeländer sind die Türkei, Pakistan, Uganda, Sudan und Deutschland.



Appell für nachhaltige Hilfe

Heute soll auf einem UN-Forum in Genf Bilanz gezogen werden. Dominik Bartsch, Repräsentant des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) in Deutschland, sagt, beim Flüchtlingspakt gehe es zunächst um einen "Appell" den Aufnahmeländern nachhaltiger zu helfen. In den Nachbarländern des Südsudan, Myanmar oder Syrien leben 80 Prozent der Flüchtlinge. Die internationale Gemeinschaft müsse hier besser helfen.

Was hat der Flüchtlingspakt bisher gebracht? "Da sind schon gute Ansätze ausprobiert worden“, sagt Bartsch. In Ländern wie Uganda sei es beispielsweise wichtig, nicht nur humanitär die dortigen Flüchtlinge zu unterstützen, sondern auch die ugandische Bevölkerung im Norden des Landes, "die so großzügig ihr Land zur Verfügung gestellt hat, um Flüchtlinge aus dem Südsudan aufzunehmen." Hier gehe es darum, dass alle bilateralen Akteure wie NGOs besser zusammenarbeiten, damit flächendeckend geholfen werden kann.

Viel Unterstützung, aber ständige Anpassungen nötig



Der Pakt ist zwar letztlich freiwillig und habe aber in puncto Geld letzten Endes "mehr oder weniger" funktioniert, sagt Bartsch. Man habe es aber nie geschafft, die Hilfsprogramme wirklich zu 100 Prozent finanziert zu bekommen. Man müsse beim UNHCR ständig Anpassungen vornehmen. Es gebe zwar viel Unterstützung, aber leider immer noch von zu wenigen Geberländern.

Deutschland ist eines der wichtigsten Geberländer und nimmt auch viele Flüchtlinge auf. "Deutschland hat viel getan“, sagt Bartsch. Es habe eine sehr wichtige Rolle eingenommen und wird diese auch weiterhin ausfüllen – nicht nur durch die Politik, sondern durch die gesamte Zivilgesellschaft.