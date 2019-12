- Flüchtlingsexperte: "Man weiß nun, was funktioniert"

In Genf findet das UNHCR-Flüchtlingsforum statt. Steffen Angenendt von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist beim Forum dabei und erklärt, was der Flüchtlingspakt bisher gebracht habe.



Seit einem Jahr gibt es ihn nun - diesen Flüchtlingspakt - was hat er gebracht? Er habe vor allem Regierungen, die bisher nichts getan haben, an einen Tisch gebracht. Und andere Akteure, zum Beispiel die Wirtschaft und die Städte, ins Boot gebracht, sagt Angenendt. "Jetzt weiß man, was funktioniert und was nicht – und das sei das Wichtigste."

Es gebe sehr gute Ideen und Ansätze, wie man Flüchtlinge besser in Jobs bringe. Die meisten lebten schließlich in Städten und nicht in Lagern, wie oft fälschlicherweise angenommen werde. In Ostafrika klappe das beispielsweise schon sehr gut. International gesehen, stehe Deutschland auch gut da. "Die Bundesregierung sollte aber mehr machen, um das, was in Deutschland passiert auch auf dieser Bühne vorzustellen", so Angenendt. So könnten einige davon lernen.