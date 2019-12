- Getötete Journalisten: Wenn die Gefahr zu groß wird

Reporter ohne Grenzen hat seine Jahresbilanz der Pressefreiheit veröffentlicht. Geschäftsführer Christian Mihr verweist im Interview auf eine dramatische Entwicklung, die hinter dem weltweiten Rückgang von getöteten Journalisten steckt.



Es gibt Journalisten, die ihren Einsatz in Krisenregionen mit ihrem Leben bezahlen. Das ist aber nicht die einzige Gefahr. Investigative Recherche kann sehr gefährlich sein, beispielsweise zur organisierten Kriminalität. Viele Reporter sitzen in Gefängnissen. Über all dies wacht die Organisation Reporter ohne Grenzen - sie legt regelmäßig dazu einen Bericht vor. Die aktuellen Zahlen: Im laufenden Jahr 2019 sind 49 Journalisten in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden, deutlich weniger als noch im Jahr zuvor - da waren 80 - gibt es dafür eine Erklärung?

Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, sagt: "Der starke Rückgang lässt sich vor allem auf die diesjährigen Entwicklungen in den Konflikten im Nahen Osten zurückführen." Dort haben sich die Kämpfe auf immer kleinere Regionen konzentriert und der IS habe sich zurückgezogen. Und Im Jemen haben fast alle unabhängigen Journalisten ihre Arbeit aufgegeben – ebenso wie in Afghanistan.

Dramatische Entwicklung hinter den Todeszahlen

Die dramatische Entwicklung hinter dem Rückgang der Todeszahlen: Journalisten würden häufiger gezielt ermordet, weil sie unbequeme Berichterstattung machen. In Südamerika und Mexiko ist die Arbeit besonders gefährlich. "Dort gibt es Regionen, in denen der Staat faktisch gar nicht mehr existiert." Organisierte Kriminalität habe hier die Macht übernommen. "Journalisten, die darüber berichten sind automatisch gefährdet", sagt Mihr.

In Europa habe sich eine Entwicklung fortgesetzt, dass dort auch in entwickelten EU-Ländern die Pressefreiheit schlechter wird. Dort versuchen Mediengesetze die Berichterstattung einzuschränken oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an die Kandare zu nehmen. Beispiele seien laut Mihr Ungarn und Polen. Dies gehe dort einher mit Populismus. "Selbst in einem Land wie Großbritannien hat der gewählte Premier Boris Johnsen Dinge angekündet, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die BBC, stutzen würden."