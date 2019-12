- Jens Söring ist zurück in Deutschland

Jens Söring wurde 1990 verurteilt, weil er die Eltern seiner damaligen Freundin 1985 in den USA umgebracht haben soll. Nun kam er nach 33 Jahren Haft frei und kehrte nach Deutschland zurück. Wir haben über den Fall mit Sörings Unterstützer Peter Beyer vom Auswärtigen Amt gesprochen.

Söring sei entlassen worden, weil die USA einerseits Steuergelder sparen wollen, so Beyer. Doch auch neue forensische Methoden und Analysen hätten immer stärkere Zweifel an Sörings Mitschuld genährt. "Ob er er überhaupt tatbeteiligt war, steht in den Sternen", so Beyer. Dennoch: Söring ist in den USA nicht begnadigt worden. In Deutschland ist er aber ein freier Mann.



Nach damaligem Recht war das Urteil rechtskräftig, so Beyer. Der Ex-Häftling dürfe allerdings nie wieder in die USA einreisen. Andernfalls würde er festgenommen.

Söring sei trotz der langen Haft fit und werde sich bei Freunden und Unterstützern erst einmal erholen. Im kommenden Jahr geht es darum, dass er nach der langen Haft eine Ausbildung beginnt und auch einen Arbeitsplatz findet.