- "Selbst streng regulierte E-Zigaretten können schädlich sein"

E-Zigaretten sind langfristig genauso schädlich, wie das Rauchen von Tabak – das belegt eine aktuelle US-Studie. Professor Tobias Welte ist Atemwegsexperte und sieht große Risiken in den zu gering erforschten Zusätzen (Liquids).

Welte erinnert die Diskussion über die E-Zigarette an die Debatten über das Tabakrauchen in den 80er Jahren. Damals wurde das Rauchen eher verharmlost. Um Langzeitfolgen abschätzen zu können, müsse man einen Stoff aber etwa 20 bis 30 Jahre lang erforschen, so der Spezialist.



Bei den verdampften Liquids der E-Zigarette sei unklar, was genau drin ist und ob es der Gesundheit schade, so Welte. Es fehlten Standards – beispielsweise seien in den USA Zusätze in den Liquids erlaubt, die auf dem europäischen Markt verboten sind. "Das macht die Einschätzung der E-Zigarette so schwierig", sagt Welte. Unbekannte oder vermischte Stoffe könnten zu völlig unterschiedlichen Veränderungen im Bronchialsystem und in der Lunge führen.





E-Zigaretten vom Schwarzmarkt als Problem





Zudem griffen nach ersten Beobachtungen einige Nutzer auf E-Zigaretten und Liquids vom Schwarzmarkt zurück. Diese entzögen sich jeder Kontrollierbarkeit. Aber: "Selbst die strenger regulierten Zigaretten [in der EU oder Deutschland, Anm. d. Red.] enthalten wahrscheinlich Substanzen, die kurz- oder langfristig schädlich sind", so der Atemwegsexperte.



Ob starke Raucherinnen und Raucher durch E-Zigaretten besser vom Tabak entwöhnt werden können, sei laut Welte derzeit eine "hypothetische Frage". Ein Zusammenhang läge zwar nahe. Aber: "Wir haben noch gar nicht genügend Erfahrung, die Langzeitschäden der E-Zigaretten zu beurteilen", so der Mediziner. Ob die E-Zigarette so gefährlich ist wie die Tabakzigarette, wisse man derzeit nicht. Aber sie sei auf keinen Fall so ungefährlich, wie in der Werbung behauptet, so Welte.