- AfD-Politiker: "Es gibt keinen Fachkräftemangel – nur Mangelberufe"

Am Montag wurde im Kanzleramt darüber beraten, wie man den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte nach Deutschland erleichtern könnte. René Springer ist im AfD-Bundestagsausschuss für Arbeit- und Sozialpolitik tätig und spricht sich für das kanadische Einwanderungsmodell aus.



Aus Sicht der AfD gibt es keinen Fachkräftemangel – sondern vielmehr Mangelberufe wie Elektriker oder Altenpflegerin. Da sich der Mangel aber nur auf einige wenige Berufe erstrecke, so Springer, würde mit dem Zuwanderungsgesetz "breit aufgetragen", um über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine "zustimmenden Haltung zu noch mehr Migration zu erzeugen", sagt der AfD-Politiker.



Die AfD stelle sich nicht grundsätzlich gegen Erwerbsmigration. Doch als Vorbild für deren Organisation solle das kanadische Einwanderungsmodell nach Punkten gelten, so Springer. Dies sehe er beim deutschen Entwurf des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht.



Außerdem sollten zunächst deutsche und EU-Fachkäfte aktiviert werden. Diese Potenziale gelte es auszuschöpfen, "bevor wir nach den Fachkräften aus den Drittstaaten rufen", so Springer. Zudem wäre aus seiner Sicht ungeklärt, ob die Fachkräfte auch später in dem Job arbeiten, für den sie angeworben wurden.



Springer vermisse eine Debatte, die "ganzheitlich" auf die Zuwanderung der Fachkräfte schaue - beispielsweise eine Debatte darüber, wie es mit den angeworbenen Fachkräfte weitergehe, wenn die Wirtschaft abebbe und die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt.