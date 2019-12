imago images / Christian Schroedter Bild: imago images / Christian Schroedter

Mo 16.12.2019 | 06:05 | Interviews

- CDU-Generalsekretär verteidigt Möritz: "Hat zweite Chance verdient"

Die Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt steckt in einer Krise, denn der CDU-Kreispolitiker Robert Möritz hat rechtsextreme Verbindungen eingeräumt. Sven Schulze, CDU-Generalsekretär in Sachsen-Anhalt, ärgert sich aber stärker über die Reaktion des Koalitionspartners.