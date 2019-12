- Arbeitsminister Heil will "bürokratische Hürden weghauen"

Der Fachkräftemangel sei in vielen deutschen Regionen eine Wachstumsbremse, so Heil. Gerade im Handwerk zeige sich das und nach Ausschöpfung des heimischen Arbeitsmarktes müsse es eine ergänzende Einwanderung geben aus dem Ausland. Beim Fachkräftegipfel gehe es daher um eine Strategie, um "das Gesetz mit Leben zu füllen."



Zunächst gehe es darum, bestimmte Länder anzuvisieren, aus denen man anwerben wolle. Ein zweiter Schritt sei die Senkung bürokratischer Hürden, so Heil. Dabei ginge es unter anderem um die Anerkennung von Berufsabschlüssen, Deutschkenntnisse oder Visa-Fragen.



Arbeitnehmer nicht gegeneinander ausspielen



Bei der Anwerbung gehe es nicht nur um Akademikerinnen und Akademiker, sondern auch beruflich qualifizierte Menschen. "Wenn es einen Arbeitsvertrag gibt zwischen dem Unternehmen und dem Beschäftigten (...), dann gehen wir davon aus, dass man sich gekümmert hat, eine qualifizierte Person zu bekommen." Das detaillierte Anerkennungsverfahren könne auch in Deutschland durchlaufen werden. Dies sei in der Vergangenheit nicht so einfach gewesen, deswegen setze man jetzt auf eine "schlanke und unbürokratische Lösung", so Heil.



Es bräuchte sowohl die Qualifizierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Inland, als auch die Zuwanderung, so Heil. Man dürfe beides nicht "gegeneinander ausspielen", besonders nicht in strukturschwachen Regionen. Die Gewerkschaften werden zudem darauf achten, dass ausländische Arbeitsnehmer nicht in Abhängigkeit von ihrer Bleibeperspektive zu Dumping-Löhnen beschäftigt würden. Ebenso sagte Heil, dass qualifizierte Arbeitskräfte nicht gerade für Deutschland Schlange stünden - die deutsche Wirtschaft müsse hier auch "aktiv werben", so der SPD-Politiker, "sodass wir auch die richtigen Leute bekommen."