Deutschland braucht Fachkräfte - und deren Zuzug will die Bundesregierung erleichtern. Deutsche Arbeitslose haben eine Chance, wenn sie sich weiterbilden, sagt Volkswirtschaftler Alexander Kubis.



Vor dem Gipfel zum Fachkräftemangel hat Volkswirtschaflter Alexander Kubis betont, dass es nicht möglich sei, den Mangel mit deutschen Arbeitslosen auszugleichen. "Man kann nicht jeden Arbeitslosen zu einem Ingenieur machen", sagte der Forscher vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg.

Der Arbeitsmarkt wandele sich schnell: Altes Wissen sei oft nicht mehr gefragt und Weiterbildung deshalb entscheidend. Stattdessen seien aber Helferjobs sehr gefragt, so Kubis.

Das neue Einwanderungsgesetz soll Fachkräfte nach Deutschland locken

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt heute Minister, Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften zu einem Fachkräfte-Gipfel.

Konkret geht es dabei um das neue Fachkräfte-Einwanderungesetz, das im März in Kraft tritt. Das Gesetz soll es erleichtern, qualifizierte Arbeitnehmer aus Staaten außerhalb der EU nach Deutschland zu holen, zunächst etwa aus Mexiko, Brasilien, Indien und Vietnam.



HINTERGRUND: Fachkräfteengpass trotz Millionen Arbeitssuchender - wie passt das?

Deutschland will die Weichen für die Einwanderung von Fachkräften stellen. Hierzulande sind Hunderttausende ohne Arbeit. Könnten diese denn nicht alle Fachkräfte-Lücken schließen?

BEWERTUNG: Nein. Denn unter anderem passen die Qualifikationen von Arbeitslosen nicht immer zu den Jobanforderungen.

FAKTEN: Im November waren bei der Bundesagentur für Arbeit 2,18 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, etwa 700 000 davon seit mehr als zwölf Monaten. Hinzu kommen weitere potenzielle Arbeitnehmer, die derzeit in Maßnahmen wie Weiterbildungen stecken oder arbeitsunfähig erkrankt sind. Zusammengerechnet liegt die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigten bei 3,14 Millionen Menschen.

Wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung für das dritte Quartal 2019 erhob, gibt es in Deutschland 1,36 Millionen unbesetzte Stellen. Etwa die Hälfte davon sind bei der Arbeitsagentur gemeldet. Theoretisch kommen also auf 100 freie Arbeitsplätze etwa 230 Unterbeschäftigte. Es scheint hierzulande einen Überschuss zu geben.

Aber so leicht ist ein Vergleich natürlich nicht. Die meisten der bei der Arbeitsagentur gemeldeten Stellen richteten sich an Menschen mit Berufsschulabschluss, berechnete Anfang 2019 das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. Doch kommt jeder zweite der rund 2,2 Millionen Arbeitslosen für Jobs in Frage, für die keine abgeschlossene Berufsausbildung verlangt wird. Ihnen bleiben freie Fachkräfte-Stellen in der Regel verwehrt. Zudem müssten Arbeitslose auch gewillt sein, in eine Region zu ziehen, in der es einen Mangel an Fachkräften gibt.

(Quelle: dpa)