- "Wir Weihnachten" – Große Resonanz auf Feiertagsprojekt

Die Aktion sei bisher gut angekommen, so Meyerhoff. In Berlin und Brandenburg wären rund 280 Feste und Events gemeldet worden. Dabei beschränken sich diese nicht nur auf Heiligabend, sondern umspannen auch Adventszeit und Weihnachtsfeiertage.



Ein Viertel der Veranstaltungen findet aber am Heiligabend selbst statt und das Interesse ist sehr groß. Die Angebote reichen von Einladung zu Würstchen und Stollen bis hin zum Singlestreff für Ältere.



Die Kontaktaufnahme erfolge erst einmal anonymisiert über die Plattform nebenan.de. Erst wenn es für alle Beteiligten passt, tritt man direkt in Kontakt miteinander. Einen "Einsendeschluss" für Anbieter und Sucher gibt es nicht – auch "Last-Minute-Feiertage" sind also möglich, so Meyerhoff.