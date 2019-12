Was bedeutet der "Green Deal" für die deutsche Wirtschaft?

Beim EU-Klimagipfel in Brüssel haben sich die Mitgliedsstaaten auf das Ziel Klimaneutralität bis 2050 geeinigt. Das bedeutet vor allem für die Unternehmen in Europa große Umstellungen. Julian Schorpp, Referatsleiter für Europäische Energie- und Klimapolitik bei der Industrie- und Handelskammer, fordert, Unternehmen bei ihren Klimaschutzbemühungen besser zu unterstützen.

"Die Wirtschaft tut heute schon sehr viel für den Klimaschutz“, sagt Julian Schorpp. Inwieweit die deutsche Industrie aber auch bereit ist, den neuen "Green Deal“ der EU mitzugehen, sei eine nicht ganz einfache Frage, so der Referatsleiter der Industrie- und Handelskammer. Eine Umfrage unter den Mitgliedern der DIHK habe ergeben, dass 92 Prozent der Unternehmen bereit sind, mehr für den Klimaschutz zu tun. Die Vorgabe von EU-Kommissionschefin von der Leyen die EU bis 2050 klimaneutral zu machen, sei aber extrem ambitioniert, findet der Referatsleiter für Europäische Energie- und Klimapolitik.

"In der Praxis ist es häufig so, dass man zwar von den Unternehmen verlangt, zur Energiewende und zum Klimaschutz beizutragen, dann gibt es aber zahlreiche regulatorische Hürden“, kritisiert Schorpp. Als Beispiel nennt er das Thema selbsterzeugter Strom. Viele Unternehmen seien bereit, ihren eigenen Strom zu produzieren. Aber durch die bürokratische deutsche Rechtslage und erhobene Abgaben und Umlagen, lohne es sich für die Unternehmen einfach nicht Strom selbst zu erzeugen, so der Experte für Energie- und Klimapolitik.

Das Unternehmen in ihren Klimaschutzbemühungen ausgebremst werden, muss unbedingt geändert werden, fordert Schorpp. Deswegen gehe es jetzt um die konkrete Ausgestaltung des „Green Deals“ und wie Unternehmen dazu befähigt werden können, zur Energiewende und zum Klimaschutz beizutragen, so der Referatsleiter für Europäische Energie- und Klimapolitik der DIHK.