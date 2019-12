imago images / Hans Lucas Bild: imago images / Hans Lucas

Sa 14.12.2019 | 08:04 | Interviews

- Nachsitzen bei der Weltklimakonferenz

Zwei Wochen waren noch nicht genug. Eigentlich sollte die UN-Klimakonferenz am Freitag zu Ende gehen. Weil es noch Uneinigkeit bei der Abschlusserklärung gibt, geht die COP25 in die Verlängerung, erklärt unser Korrespondent in Madrid Jakob Mayr.