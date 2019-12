- Röttgen: "Das Leben ist kein Wunschkonzert"

Der Sieg von Boris Johnson bei den britischen Parlamentswahlen hat den Brexit quasi besiegelt. Norbert Röttgen (CDU) hält ihn für einen Fehler, aber: "Jetzt müssen wir mit den Realitäten umgehen."

Boris Johnson hatte vor allem ein Wahlkampfmotto – und das hieß: "Get Brexit done". Und den wird er jetzt wohl auch vollziehen können. Die Konservativen haben sich bei der britischen Parlamentswahl die absolute Mehrheit gesichert. Der Vorsprung ist so komfortabel, dass Johnson tatsächlich Großbritannien in ein paar Wochen zum 31. Januar aus der Europäischen Union führen kann.

Norbert Röttgen (CDU) ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag und bekennender Europa-Befürworter. Dennoch erkennt er den Triumph Johnsons an: "Ich habe [den Brexit] nie gewollt und halte es für einen schweren Fehler, aber das ist jetzt fast schon Geschichte. Das ist jetzt entschieden worden. Tories zu wählen, hieß, für den Brexit zu stimmen. Das hat eine große Mehrheit getan - das ist jetzt zu akzeptieren und zu respektieren."