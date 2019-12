- "Es wäre einfacher zu verkraften, Nordirland als Schottland zu verlieren"

Nach dem großen Erfolg von Boris Johnsons Tories bei der UK-Wahl, denkt Schottland wieder laut über seine Unabhängigkeit nach. Doch so einfach ist das nicht, sagt Felix Dane, Exil-Deutscher in London.



Nach dem Wahlsieg der Konservativen in Großbritannien strebt Schottland ein neues Unabhängigkeitsreferendum an. Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigte an, in der kommenden Woche darzulegen, wie eine solche Volksabstimmung rechtssicher durchgeführt werden kann.

Unabhängigkeitsreferendum nur mit Segen aus London

Allerdings müssen die beiden britischen Parlamentskammern dem Regionalparlament in Edinburgh die Vollmacht erteilen, ein Unabhängigkeitsreferendum abzuhalten, gibt Felix Dane zu bedenken. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in London.

Zerfällt Großbritannien?

Er sehe aktuell mehr Konfliktpotenzial an der Grenze zwischen Irland und Nordirland. "Nordirland zu verlieren: Das ist ein Preis, den die Tories und die Brexitiers durchaus bereit sind, zu zahlen", meint Dane. Das sei einfacher zu verkraften, als Schottland zu verlieren.

Bei der Unterhauswahl haben die Konservativen landesweit mehr als 360 von 650 Mandaten gewonnen. Fast alle Sitze Schottlands gingen aber an Sturgeons Schottische Nationalpartei.