- Briten-Wahl: Barley befürchtet Auseinanderbrechen des Königreichs

Die Konservativen von Boris Johnson haben die Parlamentswahl in Großbritannien klar gewonnen. Europapolitikerin Katarina Barley (SPD) ist sehr enttäuscht und befürchtet ein Auseinanderbrechen des Königreiches.



Das bleibt für sie aber der einzige positive Aspekt des Wahlausgangs: "Mit macht große Sorgen, dass ein Auseinanderbrechen des britischen Königreiches bevorstehen könnte. Schottland ist da ja schpon länger auf dieser Route, aber auch in Nordirland und sogar in Wales werden diese Bestrebungen stärker."

Das Votum der Briten ist eindeutig: Sie setzen auf Boris Johnson, seine Konservative Partei – und damit klar auf den Brexit. Für die SPD-Politikerin Katarina Barley, die selbst auch einen britischen Pass besitzt, ist das Ergebnis eine große Enttäuschung. Das einzig positive, das sie ihm abgewinnen kann, so sagt sie, ist das Gefühl: "Wenigstens ist es jetzt klar."

Dass es für Labour nicht zu mehr gereicht hat, könnte laut Barley daran gelegen haben, dass deren – inzwischen zurückgetretener - Parteichef Jeremy Corbyn angekündigt hatte, den Brexit noch einmal neu verhandeln zu wollen. "Die Leute wollten einfach nicht weiter verhandeln." Außerdem hätten viele Briten mit der Person Corbyn nichts anfangen können.

Jetzt werde der Brexit sicher kommen – und sicher am 31. Januar. Doch damit ginge die Arbeit erst los, so Barley: "Das war ja nur ein Übergangsabkommen, das wird für elf Monate gelten. Aber bis zum Ende des nächsten Jahres brauchen wir ein endgültiges Abkommen. Das zu verhandeln hat mit Kanada zum Beispiel sechs Jahre gedauert. Ich hab noch keine Fantasie, wie das mit Großbritannien in elf Monaten gehen soll."