- Boris Johnson: Alles richtig gemacht

Voller Erfolg für Boris Johnson: Seine Tories holen bei der britischen Parlamentswahl die absolute Mehrheit - vor allem wegen seiner einfachen Botschaften, meint Inforadio-Redakteurin Sabina Matthay.

Absolute Mehrheit für die Konservative Partei: Das Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahl in Großbritannien sorgt für klare politische Verhältnisse - letztlich genau das, was die Mehrheit der Menschen in Großbritannien wollte. Die Brexit-Hängepartie könnte also mit Boris Johnsons Wahlsieg überwunden sein. Der EU-Austritt am 31. Januar ist damit sehr viel wahrscheinlicher geworden.

Inforadio-Redakteurin Sabina Matthay ("12:22") war lange Jahre Korrespondentin in London und kennt die politische Lage auf der Insel entsprechend gut. Als Hauptgrund für das am Ende doch überraschend klare Ergebnis sieht sie die einfache Botschaft Johnsons im Wahlkampf ("Get Brexit done"), die vielen Briten, die die Hängepartie leid waren, aus dem Herzen sprach.

Was der inzwischen zurückgetretene Oppositionsführer Jeremy Corbyn falsch gemacht hat und wie es jetzt auch mit den Schotten weitergehen wird, die unbedingt in der EU bleiben wollen, das analysiert Sabina Matthay im Interview bei Alexander Schmidt-Hirschfelder.