- US-Sanktionen gegen Nordstream 2

Ab 2019 soll die Pipeline Nordstream 2 russisches Erdgas direkt von Russland nach Deutschland befördern. Nun hat das US-Repräsentantenhaus Sanktionen gegen Manager und Hauptaktionäre verhängt. Der Hamburger Professor für Wirtschaftsrecht, Daniel Graewe, kennt die Details der jursitischen Auseinandersetzung.

Es gibt eine Reihe von Gesetzen, die es den USA erlauben, weltweit tätig zu werden. Die Sanktionen seien nicht "nett", so Graewe, aber es sei Sache der amerikanischen Regierung und des Kongresses, was sie beschließe. Zudem genössen Staaten weitreichende Befugnisse, wenn es um ihre nationale Sicherheit ginge, so der Rechtsexperte. Die USA können also die geplanten Sanktionen verhängen.



Graewe schätzt, dass es nicht zu einem sich immer weiter aufschaukelnden Sanktionskonflikt zwischen den USA und der EU komme. Es gebe etliche Faktoren, die das verhindern würden. Die EU würde hierbei auch gegenüber den USA den Kürzeren ziehen, so der Rechtsanwalt. Die USA versuchten generell derzeit das globale System auszuhebeln mit einem bilateralen System, in dem sie ihre Stärke demonstrieren könnten. "Das ist so im Moment nicht zu machen. Man sieht, dass es an allen Ecken knarzt", so der juristische Experte.