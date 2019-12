- Lompscher: "Wir haben getan, was wir konnten"

Die Berliner SPD will ihr soziales Profil schärfen und im Zuge dessen an das Problem der steigenden Mieten ran. Eine Lösung findet sich anscheinend in der Stadtchronik - bis in die 1980er Jahre war nämlich der Mietendeckel in Westberlin Recht und Gesetz. Könnte und sollte man diese Maßnahme wieder einführen? Inforadio-Redakteur Tilman Büttenbender bringt es auf den Punkt.