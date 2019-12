- Pkw-Maut: Die Aufarbeitung des Scheuer-Debakels

Die geplante Pkw-Maut in Deutschland verstößt gegen EU-Recht, urteilte am 18. Juni 2019 der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Die Maut diskriminiere Pkw-Halter aus dem Ausland. Die Einführung der Maut nach dem Modell von Verkehrsminister Andreas Scheuer war damit nicht mehr möglich.

Geklagt hatte Österrreich, unterstützt durch die Niederlande; die Richter folgten der Argumentation des Alpenlandes: Dass Maut-Zahler aus Deutschland im Nachgang durch die Kfz-Steuer entlastet würden, ausländische Maut-Zahler aber nicht, sei rechtswidrig und diskriminierend. So sahen es auch die Richter: Die wirtschaftliche Last der Maut liege auf den Haltern von in anderen EU-Staaten zugelassenen Fahrzeugen - dies sei nach EU-Recht nicht zulässig.

Das Urteil sieht außerdem den ungehinderten Marktzugang im EU-Binnenmarkt gefährdet: Die Maut könnte den freien Dienstleistungs- und Warenverkehr aus anderen EU-Staaten etwa dadurch behindern, da sich Transportkosten für Lieferanten und damit letztlich auch die Preise ihrer Produkte erhöhten, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem deutschen Markt sei dadurch beeinträchtigt.

Interessant: Fast wäre das Urteil gar nicht gefällt worden. Der Generalanwalt des Gerichts hatte Anfang 2019 nämlich empfohlen, die Klage abzuweisen - und üblicherweise folgt das höchste europäische Gericht der Einschätzung des Generalanwalts.