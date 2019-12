Wahltag in Großbritannien: "Corbyn hat als Opposition völlig versagt"

Großbritannien wählt. Premierminister Boris Johnson hofft mit seinen Tories auf eine satte Mehrheit, um sein Brexit-Abkommen umsetzen zu können. Wir sprechen mit der deutschen Unternehmerin Ursula Hudson. Sie erlebt, wie die Wahl ganze Familien spaltet.

Nicht der 29. März oder der 31. Oktober sind die wichtigsten Daten für Großbritannien in diesem Jahr geworden. Da sollte eigentlich jeweils der Brexit vollzogen werden. Stattdessen wird der heutige 12. Dezember die Weichen für die Zukunft des Landes stellen. Bei der vorgezogenen Wahl hofft der konservative Premier Boris Johnson eine Mehrheit im Parlament zu bekommen, damit er den Brexit mit seinem ausgehandelten Deal mit der EU am 31. Januar durchziehen kann.

Ursula Hudson ist deutschstämmige Unternehmerin, die fast ihr halbes Leben in Großbritannien zugebracht hat. Was vermutet sie, wie die Wahl ausgehen wird? Das sei schwer zu sagen, meint sie. "Es gibt eine ganze Reihe von unentschiedenen Wechselwählern.“ Sie gehe aber davon aus, dass die Konservativen am Ende eine Mehrheit haben werden. "Ob es die absolute Mehrheit sein wird, die sich Premier Johnson wünscht, das bleibt noch zu sehen."

Hängepartie beim Brexit könnte weitergehen



Die Hängepartie beim Brexit könne auch deshalb weiter gehen. Es könnte auch dazu kommen, dass ein zweites Referendum abgehalten werden muss. Viele Briten wollen endlich den Brexit über die Bühne bringen. Ursula Hudson geht es da genauso. "Ich hätte es auch gerne zu einem Ende gebracht, aber ganz bestimmt nicht unter der Führung eines Premier Johnson." Er sei eine Kopie von Trump, jemand der trotz nachgewiesenen Lügen und Frauenverachtung an der Spitze bleiben kann. "Er ist niemand, der dieses Land in eine sichere Zukunft führen wird."

Das Leid aller derer, die am heutigen Donnerstag zu Wahl gehen, ist, dass die Labour-Alternative Jeremy Corbyn "aus der Sicht der Brexit-Gegner als Opposition völlig versagt hat", sagt Hudson. Corbyn habe sich gegen die "United-to-Remain-Bewegung“ gestellt. Laut Hudson ein fataler Fehler. Letztlich bleibe zu hoffen, dass es ein "Hung-Parliament“ gebe, "dass die Liberalen, die Grünen nochmal recht stark bleiben und es deswegen unausweichlich bleibt, dass ein zweites Referendum, was diese Parteien ja wollen, kommt."

Der Brexit und die Wahl spalten ganze Familien



Die Spaltung Großbritanniens zieht sich momentan durch die ganze Gesellschaft, der Riss geht durch Familien, durch Freundeskreise. Ursula Hudson erlebt das auch durch die Familie ihres Mannes. "Da hat der Schwager einen runden Geburtstag gehabt. Und hat gesagt, dass er keine große Feier haben möchte, weil er keine Lust hatte die alten 'Leavers' in der Familie mit einzuladen.“