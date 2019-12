- Schneider: "Armut ist hausgemacht und politisch verschuldet"

Wohlstand ist in Brandenburg gestiegen

Das Ruhrgebiet hat den Osten Deutschlands als arme Region statistisch überholt, so Schneider. Hier ist die Armut stark gestiegen, während sie im Osten leicht gesunken ist. Die neuen Bundesländer unterscheiden sich aber noch einmal untereinander - so sei Mecklenburg-Vorpommern stärker mit der Armut seiner Einwohner konfrontiert als Sachsen. Brandenburg liegt hingegen im gesamtdeutschen Ranking auf Platz drei, gleich hinter den eher wohlhabenden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg. Brandenburg, so Schneider, habe gut investiert, Unternehmen zu sich geholt und eine kluge Infrastruktur bereitsgestellt, die das Land auch wirtschaftlich gestärkt hätten. Im Detail gibt es jedoch Unterschiede: Menschen im "Speckgürtel" der Hauptstadt lebten besser als beispielsweise Einwohner der Lausitz. Berlin hingegen liegt auf Platz 13 von insgesamt 16 mit einer Armutsquote von 18,2 Prozent.