- Schulze: "Alle müssen CO2 reduzieren"

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sitzt beim Weltklimagipfel in Madrid für Deutschland am Tisch und sie weiß: Die Teilnehmerstaaten müssen mehr tun für den Klimaschutz. "Wenn wir jetzt nicht investieren, dann wird es in Zukunft teuer werden“

Der Weltklimagipfel steuert auf seine entscheidende Phase zu. In Madrid verhandeln mittlerweile die Ministerinnen und Minister. Das Thema Klima und Umwelt ist in diesen Tagen ohnehin überall vertreten. am 10. Dezember hat der jährliche Klimaschutz-Index Deutschland mal wieder nur Mittelmäßigkeit bescheinigt. Und heute wird die neue EU-Kommission ihren Green Deal vorstellen - eine Billion Euro für Umwelt- und Klimaschutz in den kommenden Jahren.

Aber wer muss dabei den größten Anteil schultern? "Wir müssen alle unseren Anteil schultern. Alle müssen CO2 reduzieren", sagt Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Deutschland tue auch schon viel. Svenja Schulze nennt dabei die Stichworte Treibhausgasneutralität, Maßnahmen im Klimapaket und Investitionen - dafür werde man auch von der EU gelobt.

Widerstand aus den osteuropäischen Kohleländern

Doch aus den osteuropäischen Kohleländern wie Polen und Tschechien kommt Widerstand gegen den Green Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deutschland werde wohl für den Kohleausstieg anderer mitbezahlen müssen. Wie lässt sich das dem deutschen Steuerzahler vermitteln? "Es gibt nur ein Klima auf dieser Welt. Wenn wir es jetzt gemeinsam nicht schaffen, die Erhitzung der Erde zu stoppen, dann wird uns das alle treffen", sagt die SPD-Politikerin. Man habe es bereits in den letzten zwei Sommern mit einer Vielzahl heißer Tage gemerkt. "Wenn wir jetzt nicht investieren, dann wird es in Zukunft teuer werden", so die Umweltministerin.

Das Klimapaket der Bundesregierung hängt allerdings noch im Bundesrat fest. Ein Kompromiss scheint noch weit entfernt zu sein. Doch Schulze hält dagegen: "Das Klimaschutzgesetz haben wir bereits durch den Bundestag bekommen. Was jetzt noch feststeckt, das sind vor allem die Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland." Hier gehe es vor allem um die Erhöhung der Pendlerpauschale und eine Verringerung der Bahnpreise. Schulze ist sich sicher: „Wir werden eine Lösung finden."

Schwieriger Klimakonsens auf Weltebene

In Deutschland sei es schon schwierig einen Klimakonsens zu finden, auf der Weltebene stellt sich das noch schwieriger da, erklärt Schulze bezüglich des Weltklimagipfels in Madrid. "Jedes Land hat seine eigenen Interessen. Aber es ist uns Paris gelungen, eine gemeinsames Abkommen zu erreichen." Und nun feile man an den Details. Madrid sei nun eine Zwischenetappe. "Wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen", so Schulze. Dabei dürfe man nicht vergessen, dass die EU ein gemeinsames Ziel habe, CO2-Emissionen zu verringern.