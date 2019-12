Wie sehr schadet der Berliner Mietendeckel den Wohnungsbaugenossenschaften? Deren Sprecher, Frank Schrecker, sagt: Man solle spekulative Mieten bekämpfen, aber nicht die Genossenschaften, die seit 100 Jahren Teil des sozialen Gewissens seien.



Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Wohnen des Berliner Abgeordnetenhauses geht es heute um den Mietendeckel. Angehört werden mehrere "sachkundige Personen", die sich zu dem Vorhaben des rot-rot-grünen Senats äußern sollen. Mit dabei: der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen - das sind private und städtische Unternehmen. Der warnt bereits, durch den Mietendeckel gingen ihnen in den nächsten fünf Jahren fünfeinhalb Milliarden Euro an Einnahmen verloren.

Frank Schrecker ist einer der Vetreter im Abgeordnetenhaus. Wie kommt er auf diese Zahl? "Wir haben hochgerechnet, was den Unternehmen in den nächsten fünf Jahren fehlen wird." Dies seien etwa eine Milliarde Euro. Wenn man dann noch zu den Banken gehen müsse, weil man nicht so viel Eigenkapital besitzt, dann komme man auf diese fünf Milliarden. Und man stelle hier letztlich die kritische Frage: "Kann Berlin es sich leisten, auf diesem angespannten Wohnungsmarkt auf Investitionen zu verzichten?"

Schreckers Forderung: Genossenschaften raus aus dem Mietendeckel



Frank Schreckers Forderung und die seines Verbandes: Spekulative Mieten bekämpfen, anstatt die Genossenschaften, die bereits seit über 100 Jahren Teil des sozialen Gewissens Berlin sind. Man werde deshalb fordern, die Genossenschaften aus dem Mietendeckel herauszunehmen. "Es funktioniert nicht, alle in einen Topf zu werfen. Das ist Schwarz und Weiß, aber es gibt eben auch die Grautöne“, sagt Schrecker. Es falle der Politik schwer, dort sauber zu differenzieren.

Jedes Unternehmen habe natürlich unterschiedliche Strategien. Die Genossenschaften würden das erwirtschaftete Geld wieder in ihre Bestände reinvestieren und da gäbe es in der Zukunft große Themen, die auf alle zukämen: Klimaschutz, Energiewende, Demographie. „Wie geht man mit den alten Menschen um, die jetzt im Bestand wohnen und auch noch zukünftig dort wohnen?“ Dort müssen Anpassungen vorgenommen werden und darum sei man auf die Einnahmen angewiesen.

Kopfschütteln über Lompschers "Maulkorb"

Dem angedrohten "Maulkorb" von Berlins Bausenatorin Katrin Lompscher könne Schrecker nur ein Kopfschütteln abgewinnen. "Wir werden unseren Verband nicht im Regen stehen lassen", sagt Schrecker, betont dabei aber auch, mit Privatunternehmen wie der "Deutschen Wohnen" keine gemeinsame Sache in puncto Klage gegen den Mietendeckel machen zu wollen.

Man werde aber weiter daran arbeiten, die Genossenschaften aus dem Mietendeckel herauszubekommen. Schrecker: "Statt einer Konfrontation wollen wir eine konstruktive Zusammenarbeit, gerne heute ab 10 Uhr im Abgeordnetenhaus."