- Geplante BASF-Batteriefabrik in Schwarzheide: Das große Vielleicht

Kommunikativ sei hier einiges schief gelaufen, so Lenz. Die verfrühte "Indiskretion" von Brandenburgs Vize-Regierungschef Michael Stübgen (CDU) könne sogar zum Ausschlusskriterium werden für die EU-Fördergelder. Diese sollen auch die Batterieherstellung für unter anderem Elektroautos ankurbeln.



Die Lausitz genießt besondere Aufmerksamkeit. Die brandenburgische Regierung möchte die Region unterstützen und Arbeitsplätze sichern für die Zeit nach dem Ausstieg aus der Braunkohle. Die Batterieproduktion wäre dabei eine solche Zukunftsindustrie. Damit will die Landesregierung in Potsdam auch deutschlandweit führend werden, so Lenz.



Brandenburg böte vieles, was es für ein derartiges Projekt brauche: Der Konzern ist bereits vor Ort, es gibt genug Platz und mit der BTU Cottbus-Senftenberg gebe es auch ein Forschungszentrum in der Region. Nun muss das Bundeswirtschaftsministerium entscheiden, wohin die Fördermillionen der EU überwiesen werden. Die Landesregierung könne dabei aber wenig mitreden, so Lenz.