- Künast: "Eine Verrohung, die gezielt hergestellt wird"

Renate Künast wird über Soziale Medien massiv beleidigt. Sie klagt dagegen – zuletzt hat das Berliner Landgericht ihre Klage jedoch abgewiesen. Mit der Grünen-Politikerin sprechen wir über ihre Enttäuschung über das Urteil und warum sie weiter dagegen vorgehen wird.



Die Grünen-Politikerin Renate Künast hat ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Sie hat dagegen geklagt, dass im Netz schwerste Beleidigungen und groteske Lügen über sie verbreitet werden. Sie ist vor bald 35 Jahren in Berlin Abgeordnete geworden, Künast war Bundesministerin, Ausschussvorsitzende und ist immer noch Bundestagsabgeordnete. Wie haben sich Zahl und Qualität von Beleidigungen und Bedrohungen gegen sie in dieser Zeit entwickelt?

Es sei gar nicht miteinander zu vergleichen. "Es war durchaus am Anfang auch hart. (…) Es gab einzelne Briefe, die Leute geschrieben haben. Aber heute ist es so, dass die neuen Kommunikationsformen in den sogenannten Sozialen Medien derartig verroht sind, dass einem die Haare zu Berge stehen.“ Mittlerweile erzählten ihr Lehrinnen und Lehrer, dass auf Schulhöfen fast genauso geredet werde. "Es ist eine Verrohung und die wird von rechtsextremen Menschen gezielt hergestellt. Das kann man nachweisen."

"Die einzige Antwort darauf ist, dass ich laut sage, was ist."

Renate Künast hat Beschwerde gegen die Entscheidung des Berliner Landgerichts eingelegt, sie müsse mit derartigen Beleidigungen und Hasskommentaren leben. Es ginge ihr dabei nicht um sie, sondern es handele sich um Strukturen gegen Ausländer, gegen Juden, gegen Frauen, gegen Roma, gegen Schwule. "Sie wollen so viel Druck auslösen, dass die Menschen sich in diesem Land fürs Gemeinwesen nicht mehr engagieren“, so Künast. "Die einzige Antwort darauf ist, dass ich laut sage, was ist."

Politisch hat Künast breite Solidarität erfahren, aber juristisch ist der Kampf noch nicht beendet. Leider unterstützte die Entscheidung des Landgerichts jene Verrohung. "Wie soll eine Lehrerin, ihrer Schulklasse erklären, dass man solche Worte nicht benutzt?" Darum gehe Künast auch weiter gegen die Entscheidung vor.

Meldepflichten, veränderte Straftatbestände, Opferberatung



Aber wie könne man diese Entwicklung der "Verrohung" stoppen? Künast sagt: "Es muss klar sein, dass sich die Strafverfolgungsbehörden darauf konzentrieren. Da diskutieren wir ja auch über Meldepflichten und veränderte Straftatbestände." Das sei der richtige Weg. "Es muss Strafverfolgung geben, bis hin zur Konzentration und Spezialisierung von Staatsanwälten, damit sie die Netzwerke dahinter kennen." Der andere Punkt sei Opferberatung und dass wir alle aktiv die Auseinandersetzung führen.

Auch die Sozialen Netzwerke seien laut Künast gefordert, namentlich Facebook, Twitter und all die anderen. "Sie müssen auch klarstellen, ob sie ein Werkzeug für Rechtsextremismus sein wollen."