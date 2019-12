Ermordeter Georgier im Tiergarten: Vorwürfe an BAMF

Ekkehard Maaß ist Vorsitzender der "Deutsch-kaukasischen Gesellschaft" in Berlin und hat den im Tiergarten ermordeten Georgier Zelimkhan K. beim Asylverfahren betreut. Bereits 2017 habe er vor einem Auftragsmord gewarnt. Wir haben mit Maaß über den Einfluss Russlands und die Gefahren für Georgier und Tschetschenen in Deutschland gesprochen.

Maaß steht aktuell in engem Kontakt zur Familie des ermordeten Georgiers. Für sie sei es besonders bitter, dass er nun als "Islamist" und "Terrorist" bezeichnet würde, so Maaß. Der Mann sei 1999 aus patriotischer Gesinnung den Weg nach Tschetschenien gegangen, um seinen Landsleuten zu helfen, so Maaß.

Russlands Präsident Wladimir Putin spricht dagegen "von einem Mörder, der sich an blutigen Handlungen auf russischen Boden beteiligt hatte." Für Maaß eine "infame" Behauptung. Beim Konflikt in Tschetschenien sei es für ihn um einen reinen Verteidigungskrieg gegangen. "Tschetschenien träumte von Unabhängigkeit, wie etwa die baltischen und andere südkaukasische Staaten." Man sei regulär aus der russischen Föderation ausgetreten und wurde daraufhin mit zwei schrecklichen Kriegen überzogen.