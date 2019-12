- Finanzspezialist Schick: "Eine Transaktionssteuer kann funktionieren"

Nach der Finanzkrise vor zehn Jahren mussten reihenweise Banken gerettet werden – das kostete die Steuerzahler viele Milliarden Euro. Eine Finanztransaktionssteuer ist für Gerhard Schick, Vorstand des Vereins Bürgerbewegung Finanzwende, die richtige Lösung. Doch die Vorschläge von Finanzminister Scholz sind ihm zu zahm.



Mit der geplanten Finanztransaktionssteuer würden laut Schick nur wenige Aktien belastet – vor allem solche, die zur Absicherung im Alter dienen. 90 Prozent der Transaktionen am Finanzmarkt werden hingegen gar nicht besteuert, so der Finanzspezialist. Damit verpuffe die Wirkung der Steuer, die dazu beitragen sollte, dass der Finanzmarkt gegen bestimmte Risiken vorsorgt. Starte Finanzminister Olaf Scholz nun mit einem Schritt in die falsche Richtung, so Schick, dann führten auch nachfolgende Schritte nicht zum Ziel.