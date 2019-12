dpa/ George Novak/ New Zealand Herald Bild: dpa/ George Novak/ New Zealand Herald

Vulkanexperte: "Reiseveranstalter hätten anders reagieren müssen"

Am Montag kam es auf der neuseeländischen Vulkaninsel White Island zu einem Ausbruch. Fünf Menschen starben, obwohl die Behörden Alarm geschlagen hatten. Wie man eine gute Vulkan-Reisetour erkennt, weiß Thomas Walter - Spezialist für Erdbeben- und Vulkanphysik am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.

Die Nationalgeologische Behörde Neuseelands habe bereits vor mehr als zwei Monaten vor einem Anstieg der vulkanischen Aktivität auf White Island gewarnt, so Walter. Alle zwei bis drei Wochen gab es Updates und klar war, dass der Vulkan nach vier Jahren Ruhephase wieder erwacht. Ebenso habe es durch Gase oder Magma bereits kleinere Erschütterungen gegeben, sogenannte Tremore. Diese wurden auch vier Stunden vor dem Ausbruch gemessen - trotzdem hätten die Touristenboote abgelegt. Die Reiseveranstalter träfe somit auch eine Mitschuld, so Walter.

Vulkantourismus nur mit Guides

In ärmeren Ländern mit Vulkanen, in denen spektakuläre Trips zu den Kratern versprochen werden, sollte man vorsichtiger sein, so der Wissenschaftler. Möglicherweise sind Vulkan-Trips in Indonesien oder Lateinamerika nicht immer sicher oder werden nicht mit ausgebildeten Guides durchgeführt. In Neuseeland müsse man nun klären, warum die Veranstalter trotzdem zur Insel gefahren sind.

Angepasste Rechtslage für Vulkantourismus