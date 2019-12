- Ukraine-Expertin: "Der Druck auf Selenski ist groß"

In Paris treffen sich Russlands Präsident Putin und der ukrainische Präsident Selenski zu Verhandlungen. Frankreichs Staatspräsident Macron und die Bundeskanzlerin Merkel wollen vermitteln. Was von diesem Gipfel zu erwarten ist, haben wir Osteuropa-Expertin Gwendolyn Sasse gefragt. Sie sagt: "Allein, dass der Gipfel stattfindet, ist ein diplomatischer Erfolg."



Die Erwartungen an diesen Gipfel zum Konflikt in der Ost-Ukraine sind hoch. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenski warnte allerdings vor zu großen Hoffnungen, die am Ende enttäuscht werden könnten. Gibt es dennoch eine Chance, dass man mit diesem Gipfel im "Normandie-Format" dem Frieden in der Ost-Ukraine ein Stück näherkommt?

"Es ist wichtig, dass dieser Gipfel nach über drei Jahren wieder stattfindet. Schon das ist ein diplomatischer Erfolg", sagt Osteuropa-Expertin Gwendolyn Sasse. Für sie handele sich eher um einen "Zwischenschritt“ auf dem Weg zu einem Waffenstillstand un dem daraus resultierenden Truppenabzug.

Mehrheit wünscht sich Frieden und Stabilität

Laut Sasse sei die Entmilitarisierung der Separatistengebiete am Donbass eine der größten Herausforderungen. Man habe es bislang nicht geschafft zu einem konkreten Waffenstillstand zu kommen. Dies wäre auch ein Ziel des Gipfels und "ein erster Schritt".

Trotz des Drucks stünde die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung nach wie vor hinter Präsident Selenski. Direkte Verhandlungen mit Russland würden mehrheitlich ebenfalls befürwortet: "Da liegt die Zustimmung bei etwa 70 Prozent", sagt Sasse. Die Mehrheit der Bevölkerung wünsche sich also Frieden und Stabilität.