- Brinkhaus: "Der Kredit ist jetzt aufgebraucht"

Bei der SPD ist am Sonntag der Parteitag in Berlin zu Ende gegangen - dieser Stand unter dem Motto "In die Neue Zeit". Ein Versprechen, dass die neu gewählte Parteispitze Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einlösen wollen. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich glaubt an eine gute Zusammenarbeit zwischen neuem Parteivorstand und Bundestagsfraktion. Einen Ausstieg aus der Großen Koalition lehnt er allerdings ab.