- Politberater Hillje: "Die SPD hat ein Integritätsproblem"

Zurück zu alten sozialdemokratischen Werten lautet die aktuelle Devise der SPD - mitsamt neuer Führungsspitze und neuem Kurs. Aber kommt das bei den Menschen auch entsprechend an? Johannes Hillje ist Politik- und Kommunikationsberater. Seine Einschätzung: Die SPD tut sich schwer mit Authentizität.



Walter-Borjans und Saskia Esken seien keine Redetalente und hätten sprachlich auf dem Parteitag der SPD wenig begeistern können, so Hillje. Sie stünden vor dem Problem, nach innen einen stärkeren Linkskurs fahren zu wollen und dabei doch keine "roten Linien" im Koalitonsvertrag zu überschreiten. "Dieses Spannungsfeld zwischen Parteiprofilierung auf der einen Seite und Koalitonszwängen auf der anderen Seite ist nun wahrscheinlich die größte Herausforderung für diese neue SPD-Spitze", so Hillje.

Für die Kommunikation politischer Inhalte brauche es Ehrlichkeit - natürgemäß könne aber keine Partei einen Kompromiss als echten Sieg verkaufen, so der Kommunikationsberater. Der SPD fehle es an Intregrität, so der Kommunikationsberater. Beispielsweise hatten sich einst Parteimitglieder wie Olaf Scholz oder Martin Schulz gegen ein Amt ausgesprochen - und es dann doch übernommen. Das erzeuge nur Kopfschütteln oder viel Frust bei den Menschen, so der Berater.