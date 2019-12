dpa/ Jeff Overs/ BBC Bild: dpa/ Jeff Overs/ BBC

- Ökonom Odendahl: "Der britische Wahlkampf ist eine ziemliche Farce"

Großbritannien wählt kommenden Donnerstag ein neues Parlament und in Umfragen führen die Torys von Premier Johnson deutlich vor Labour. Christian Odendahl ist Chef-Ökonom beim Center for European Reform in London und findet eindeutige Worte für Johnsons Politik.

Beim TV-Duell am Freitagabend hätte Premierminister Boris Johnson einmal wieder sein politisches Mantra hervorgehoben: "Get Brexit done!" ("Lasst uns den Brexit endlich durchziehen!"). Die Blitzumfragen danach zeigten, dass Johnson nach dem Duell 52 Prozent Zustimmung erhielt - ebenso viel wie einst das Referendum um den Austritt Großbritanniens aus der EU, sagte Odendahl. "Es war alles sehr vorhersehbar."

Neuwahlen sind symbolische Brexit-Abstimmung

Die Neuwahlen werden symbolisch auch eine erneute Abstimmung über den Brexit sein, so der Ökonom. Johnson wolle den EU-Austritt so schnell wie möglich durchziehen und Fakten schaffen. Sein Kontrahent Jeremy Corbyn von der Labour-Partei will hingegen einen zweites Referendum, das alle Fakten zum Brexit schonungslos auf den Tisch legt. Die Liberaldemokraten wiederum wollten den Brexit komplett abblasen, weil "er sich als Unsinn erwiesen hat", so Odendahl.

Wahlkampf sei "hart und faktenfrei"