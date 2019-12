- "Für Macron wird es sehr schwierig"

"Für Macron wird es nun sehr schwierig. Die Gewerkschaftsfront steht und hat auch schon eine Verlängerung der Streiks für die kommenden Tage angekündigt", berichtet Seidendorf im Gespräch mit Leon Stebe. Aber "Macron hat bei der Rente einen partizipativen Prozess angekündigt. Das Ergebnis des Runden Tisches, an dem in den letzten 18 Monaten auch die Gewerkschaften sitzen, soll nächste Woche bekanntgegeben werden", so der Frankreich-Experte. Mit Spannung werde nun erwartet, an welchen Stellschrauben die Regierung noch drehen werde.



Kompliziertes System mit 42 verschiedenen Regelungen



Grundsätzlich herrsche weniger Reformdruck als in Deutschland, da die Demografie in unserem Nachbarland "wesentlich dynamischer" sei, so Seidendorf: "Die Französinnen bekommen mehr Kinder, nämlich zwei pro Frau. Allerdings herrscht eine große Unübersichtlichkeit, es gibt 42 verschiedene Rentensysteme. Einige wie Fluglotsen oder Piloten kommen sehr vorteilhaft weg, manche kleine Sparten haben ein sehr vorteilhaftes Arrangement gefunden und können teilweise schon mit Mitte 50 in Rente gehen", erklärt er.



Anders sehe das beim allgemeinen Rentensystem aus: "Die Franzosen gehen durchschnittlich mit 63,3 Jahren in Rente, die Deutschen mit 64 Jahren." Beide lägen also gar nicht so weit auseinander, meint Seidendorf. Aber: "Es gibt viele Stereotype: Viele meinen, die Franzosen liegen auf der faulen Haut. Wenn man aber genauer hinschaut, merkt man, es ist viel komplizierter."