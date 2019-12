- Lange (SPD): "Wenn die Nachverhandlungen scheitern, dann steigen wir eben aus"

Am Freitag beginnt der mit Spannung erwartete SPD-Parteitag, auf dem die Weichen für die Sozialdemokraten neu gestellt werden sollen. Die Große Koalition soll dabei nun doch nicht auf das Abstellgleis gestellt werden, aber einige Themen mit der Union nachverhandelt werden. Für Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) ist dabei der Mindestlohn die "roten Linie". Wenn hier die Union nicht nachgebe, dann müsse die SPD aus der Koalition austreten, fordert sie im Inforadio.



Sie bleibe dabei: Der Einstieg in die Große Koalition sei ein Fehler gewesen, betont Lange im Gespräch mit Leon Stebe. "Ich habe auch keine Angst vor einem Ende der Groko, Neuwahlen wären eher eine Chance für die SPD", so Lange. Grundsätzlich unterstütze sie den Kurs des designierten Spitzenduos Esken / Walter-Borjans, wonach man mit der Union in einigen Punkten nachverhandeln müsse. "Doch wenn das nicht funktioniert, muss es Konsequenzen geben", unterstreicht Lange. Dabei sei für sie der gesetzliche Mindestlohn, den die Sozialdemokraten auf 12 Euro pro Stunde festlegen wollen, eine "rote Linie": "Wenn das nicht klappt, dann steigen wir eben aus", so Lange.



"Die SPD muss über ihr Parteiprofil wahrgenommen werden"



Für die SPD sei aber gleichzeitig die Große Koalition nur "eine Seite der Medaile". "Wir werden nur über unsere Regierungsarbeit wahrgenommen, das ist zu wenig. Wir müssen unser Profil als Partei stärken, deshalb ist es gut, dass Partei und Regierung in Zukunft unterschiedliche Köpfe haben werden, das bietet die Chance, trotz Regierungspartei auch als Partei wieder an Profil zu gewinnen." Die SPD-Mitglieder bräuchten eine klare Orientierung, wohin die Reise gehen solle. Sie hoffe auf lebendige, offene und ehrliche Debatten beim Parteitag.